РИАМО - 16 июн. Граффити высотой 45 метров появится ко Дню медика на многоэтажке в Солнечногорске, расположенной на улице Юности, 2, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Дом расположен по дороге к инфекционному отделению Центральной районной больницы. На рисунке изобразят врача с крыльями, который держит в руках планету.

«С идеей сделать такой подарок врачам выступила администрация городского округа и местное отделение партии «Единая Россия». Воплощает идею местная художница Екатерина Шкада», — сказал первый заместитель секретаря партии «Единая Россия» в городском округе Солнечногорск Александр Быков.

Сейчас творческая работа готова менее чем наполовину. Работу закончат ко Дню медицинского работника, который отмечается в России 21 июня.