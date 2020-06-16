РИАМО - 16 июн. В Московской области за минувшие сутки умерли 12 человек с коронавирусом, общее число летальных случаев превысило 700, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего в Московской области на текущий момент зафиксировано 50 736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Скончались 702 заболевших. Выздоровели и выписались 18 340 человек», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России зафиксировали 8248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 545 458.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.