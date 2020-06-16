РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске предпринимателям разъяснили, как уточнить коды ОКВЭД через налоговую инспекцию, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса получили поддержку государства в условиях пандемии коронавируса, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Локомотивы роста» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Виктор Щукин провел прием-консультацию предпринимателей в дистанционном режиме. Главной темой стали проблемы в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, возникшие из-за пандемии коронавируса.

«Ко мне обратились предприниматели, которые не могут воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки со стороны государства. Они трудятся в отраслях, отнесенных к пострадавшим от пандемии, но по кодам их видов экономической деятельности, внесенных в Единый государственный реестр, на них не распространяются федеральные субсидии», - сказал Щукин.

В ответ на обращения он дал разъяснения и рекомендации о способах уточнения кодов ОКВЭД через налоговую инспекцию. Он отметил, что Госдумой за последнее время принято 20 законов по поддержке предпринимателей. Но отдельные моменты требуют доработки.