РИАМО - 16 июн. Следователи СК России по Московской области закончили расследование уголовного дела, обвиняемого осудят за присвоение права собственности на объекты инженерных сетей коттеджного поселка «Удачное», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для его рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2017 года в поселке внезапно отключили воду. Когда жители стали выяснять причину, то к ним на улицу вышел обвиняемый и сообщил, что он - собственник всех коммуникаций в поселке. Также мужчина заявил, что жители должны заплатить ему с квартиры по 23 тысячи евро единоразово, а потом за ежемесячное пользование водой по 10 евро в месяц с каждого человека. В противном случае он угрожал полным отключением поселка от света, воды и газа.



Жители обратились к правоохранителям. Во время разбирательства следствие установило, что обвиняемый, неофициально работавший на стройке коттеджного поселка «Удачное» и знавший о завершении его строительства, изготовил фиктивные договоры, в которых написал о якобы инвестировании им денег в строительство инженерных сетей данного поселка. После этого он зарегистрировал на свое имя право собственности на объекты инженерных сетей коттеджного поселка.

В результате администрации города Сходни городского округа Химки причинен ущерб на сумму более 8,5 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признали 45 жильцов коттеджного поселка.