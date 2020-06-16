РИАМО - 16 июн. Больше 220 миллионов рублей дополнительно выделили власти Московской области местным аграриям в качестве поддержки в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Такая мера призвана помочь сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса региона в сохранении рабочих мест и заработной платы работников в условиях распространения коронавируса.

«Аграриям региона будет оказана поддержка в размере 222,4 миллиона рублей. Из них 48,4 миллиона рублей пойдут на стимулирование производства молока, 62,3 миллиона рублей – на проведение комплекса агротехнологических работ, 50 миллионов рублей – на поддержку племенного животноводства. Около 42 миллионов рублей планируется на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов. И около 20 миллионов рублей предусмотрено на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он также подчеркнул, что расширены направления субсидируемых из областного бюджета краткосрочных кредитов. Сейчас субсидируют кредиты, привлеченные с 13 марта по 31 декабря этого года на выплату заработной платы работникам, в том числе НДФЛ. Субсидии предоставляются в размере ключевой ставки ЦБ РФ.

За первые месяцы этого года более 130 аграриев Подмосковья получили поддержку в виде двух миллиардов рублей субсидий. Всего в этом году общий объем господдержки сельскохозяйственной отрасли Подмосковья составит семь миллиардов рублей.