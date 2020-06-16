РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. В Щелкове летние кафе и веранды, размещенные при стационарных объектах общественного питания, могут возобновить и осуществлять свою деятельность при условии исполнения утвержденных правительством Московской области стандартов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Стандарт по организации работы предприятий общественного питания при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции утвержден распоряжением от 11 июня», - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо, чтобы на входной группе объекта общественного питания была размещена информация о мерах профилактики Covid-19.

Возобновление деятельности возможно после направления уведомления в адрес курирующего министерства. Объектам сферы услуг нужно направить уведомление по электронной почте uslugi.mosreg2020@mail.ru, а также в адрес управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Щелково uprpotreb@shhyolkovo.ru.

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16 ИЮНЯ

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.