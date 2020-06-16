РИАМО - 16 июн. Более 7,1 тысячи семей в Московской области получили выплаты на детей от трех до семи лет, льгота полагается семьям, чей доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума — 13,1 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства социального развития.

Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума на детей. В Подмосковье это — 6,3 тысячи рублей.

«Сведения об основных видах дохода запрашиваются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых они находятся. Решение о выплате пособия принимается в срок не более 20 рабочих дней (10 рабочих дней, в случае наличия сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия). В этот период с заявителем могут связаться наши специалисты для уточнения данных», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Подать заявление на выплату можно через единый портал государственных услуг.

Если к 1 января 2020 года ребенку исполнилось три года, то в июне семья получит деньги сразу за шесть месяцев — порядка 38 тысяч рублей.

При расчете дохода члена семьи, находящегося в настоящий момент на учете в центре занятости в качестве безработного, не учитывается заработная плата, входящая в расчетный период за прошлый период.

При отказе нужно проверить правильность заполнения отправленного заявления, а также сведения о рождении ребенка, заключения брака, регистрации, СНИЛС и паспортные данные.

Если ведомство подтверждает наличие нужной информации — необходимо будет подать новое заявление и проверить правильность заполненных необходимых сведений.

Донести или переслать документы в случае подачи заявления через ЕПГУ нет возможности, так как данная мера соцподдержки осуществляется полностью путем электронного взаимодействия.