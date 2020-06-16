РИАМО - 16 июн. В столице в 25 поликлиниках начнется капитальный ремонт в конце июня, это стало возможно из-за стабилизации ситуации с пандемией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В городе запустят проект по обновлению 135 зданий городских поликлиник до конца 2023 года.

«Работы пройдут в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. По завершении проекта мы получим помещения, оснащенные по самому последнему слову техники, с логичным зонированием и комфортным интерьером», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медучреждения находятся в Юго-Восточном, Северном, Центральном, Южном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Юго-Западном округах.

В здания поликлиник после ремонта появятся зоны ожидания с удобной мебелью, буфеты, помещения для отдыха сотрудников, кабинеты с эргономичными рабочими местами и современным диагностическим оборудованием. Также будут обновлены коммуникации, инженерные и вентиляционные системы.

На время проведения работ пациенты поликлиник смогут посещать своих специалистов в других зданиях медучреждений. Узнать о том, как доехать и как принимает врач, можно на портале mos.ru, на сайте столичного департамента здравоохранения или номеру: +7 (495) 531-69-98.