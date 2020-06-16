РИАМО - 16 июн. Свыше 1,6 тысячи автомобилей со зрителями приехали на открытие кинопаркингов в Подмосковье, проект стартовал с 11 июня, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«За минувшие выходные в «Кинопаркинги» приехали зрители на 1680 автомобилях. Все кинопоказы <...> проходят в одно время – в 21:45», – говорится в сообщении.

Автокинотеатры открылись на парковках торговых центров в Домодедове и Балашихе, а также в парках Одинцова, Солнечногорска, Дмитрова, на парковке МВК «Новый Иерусалим» в Истре.

19 июня кинопаркинг откроется на парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкино, 22 июня – в Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

В ближайшее время к проекту присоединятся Королев, Шаховская и Орехово-Зуево.

В афишу автокинотеатров входят как премьеры российского кинопроката, так и известные фильмы прошлых лет, в том числе зарубежные.