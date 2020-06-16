РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали 39-летнего приезжего за кражу телефона из шкафчика раздевалки складского помещения, ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего уроженца Ставропольского края. В нем говорилось, что неизвестный совершил хищение мобильного телефона заявителя из шкафчика раздевалки складского помещения, расположенного на улице Троицкая. Сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску по подозрению в совершении данного преступления задержали 39-летнего уроженца республики ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленник задержан.