РИАМО - 16 июн. Московское областное управление ФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения на торгах, проводимых Центром муниципальных закупок Одинцовского городского округа и Московской областной детской травматолого-ортопедической больницей, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Предметом торгов было право заключить контракт на выполнение строительных работ.

«В ходе торгов участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «СРК Гарантия Качества» и ООО «Монолитстрой» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении указанных фирм.