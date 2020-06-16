РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет мастер-класс по аэробике в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 начнется мастер-класс по аэробике «Танцевальная аэробика дома», - говорится в сообщении.

В 15:00 состоится беседа по истории хореографического искусства «Мастера русского балета в первой половине ХХ века». В 19:00 стартует кулинарный мастер-класс «Готовим вместе».

Мероприятия пройдут в Instagram-аккаунте: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru, а также в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/kraskovo_kkc.