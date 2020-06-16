РИАМО – 16 июн. Фитотерапевт Михаил Лущик рассказал, что айран очень полезен для пищеварения и очистки организма, а также он помогает облегчить похмелье.

Этот кисломолочный напиток стал популярным полторы тысячи лет назад. Сейчас он также актуален и пользуется спросом.

«Айран – кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная», – отметил Лущик в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в айране содержится много витаминов и микроэлементов. Именно поэтому напиток хорошо подходит для разгрузочных дней.

А еще айран может хорошо помочь тем, кто накануне переборщил с алкоголем. Ведь в кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках.