РИАМО - 16 июн. Сотрудники московских ЗАГСов зарегистрировали более 50 тысяч активных записей с начала марта, несмотря на переход на особый режим работы из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время ограничительных мер были открыты дополнительные телефонные линии и создана специальная электронная почта для обращений.

«За это время более 600 сотрудников ЗАГС зарегистрировали свыше 50 тысяч актовых записей, среди которых более 15 тысяч рождений и более пяти тысяч браков. Кроме того, органы ЗАГС Москвы перевели в цифровой формат более 11 миллионов записей актов гражданского состояния», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что оцифрованные документы теперь есть в Едином государственном реестре ЗАГС.

Всего за время самоизоляции в единую справочную службу Москвы поступило более 38 тысяч звонков с вопросами о работе органов ЗАГС. 16 тысяч звонков перевели в само ведомство, также для предварительной записи по регистрации рождения отделы ЗАГС открыли две дополнительные телефонные линии.

Также сотрудники московских ЗАГСов проконсультировали порядка 5 тысяч молодоженов, у которых была запланирована свадьба.

В настоящий момент столичные ЗАГСы работают по предварительной записи. Вход в них разрешен только в защитных масках.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.