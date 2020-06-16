РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске полиция разыскивает 14-летнюю девочку, которая пропала пять дней назад в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Полину Артамонову 2006 года рождения, проживающую на улице 43-й Армии, которая 11 июня 2020 года ушла из дома и до настоящего момента не вернулась. Особые приметы: на среднем пальце левой руки татуировка в виде сердечка, на запястьях обеих рук имеются шрамы. Рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные прямые до плеч, глаза карие», - говорится в сообщении.

Была одета в черные шорты с розовыми вставками по бокам, белую майку, на ногах - черные кроссовки с золотыми вставками (одежду могла сменить).

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам дежурной части УМВД России по Подольску: 8 (496) 763-02-63, 8 (496) 763-02-71, дежурной части 5-го ОП: 8 (496) 763-02-10 или по телефону 112.