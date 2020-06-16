РИАМО - 16 июн. До 1 июля после режима самоизоляции в Москве должны открыться еще 70 выставочных площадок и музеев, остальные открываются во вторник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
С сегодняшнего дня в открывшиеся учреждения попасть можно лишь по электронным билетам. Пока экскурсии в музеях не проводят.
Список открытых культурных учреждений будет доступен после 17 июня на сайте Мосгортура.
Первыми свои двери распахнут Московский музей современного искусства, «Мультимедиа-арт-музей», объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово — Люблино», музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей А.С. Пушкина, музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34», Московский зоопарк, ряд галерей объединения «Выставочные залы Москвы» и другие.
Уточнить информацию о работе музеев, а также познакомиться с новыми правилами посещения можно на официальных сайтах учреждений.
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. Столица возвращается в прежнему образу жизни, однако сохраняется масочно-перчаточный режим.
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