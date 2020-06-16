РИАМО - 16 июн. До 1 июля после режима самоизоляции в Москве должны открыться еще 70 выставочных площадок и музеев, остальные открываются во вторник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С сегодняшнего дня в открывшиеся учреждения попасть можно лишь по электронным билетам. Пока экскурсии в музеях не проводят.

«Ограничительные меры и правила работы для каждого учреждения будут адаптированы именно под конкретный музей. Наша задача — спокойно и плавно войти в рабочее состояние», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Александр Кибовский.

Список открытых культурных учреждений будет доступен после 17 июня на сайте Мосгортура.

Первыми свои двери распахнут Московский музей современного искусства, «Мультимедиа-арт-музей», объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово — Люблино», музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей А.С. Пушкина, музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34», Московский зоопарк, ряд галерей объединения «Выставочные залы Москвы» и другие.

Уточнить информацию о работе музеев, а также познакомиться с новыми правилами посещения можно на официальных сайтах учреждений.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. Столица возвращается в прежнему образу жизни, однако сохраняется масочно-перчаточный режим.