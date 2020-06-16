РИАМО - 16 июн. Столичные врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек, что составляет свыше 60% от общего числа зараженных, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Их общее число достигло 126 114 — это более 60% от всех случаев заболевания», — сказала Ракова.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 208 680 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 1 416 новых случаев.

Среди новых зараженных — 39,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 34,5% — от 46 до 65 лет, а 11,8% — граждане от 66 до 79 лет. Только 6% пациентов старше 80 лет. Дети составляют 8,1% от общего числа зараженных.

В столице любой житель может пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. Согласно данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Подмосковье за сутки. Общее число летальных случаев превысило 700.

- Свыше 60% от общего числа зараженных Covid‑19 выздоровели в Москве. За прошедшие сутки в столице после курса лечения выздоровели еще 2 874 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 684 новых случаев. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.