РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Районно-эксплуатационная служба «Мособлгаза» в поселке Малаховка в Люберцах откроется 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Все центральные офисы обслуживания клиентов «Мособлгаза» возобновили работу в штатном режиме. Офисы предприятия продолжают работать с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. Районно-эксплуатационная служба, расположенная в Малаховке, откроется 1 июля», - говорится в сообщении.

В помещениях нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, проводят регулярную дезинфекцию контактных поверхностей, сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Чтобы защитить клиентов и обезопасить сотрудников филиалов, всем посетителям измеряют температуру.

Узнать режим работы районно-эксплуатационных служб можно на сайте: https://mosoblgaz.ru/company/filials/. Предприятие просит жителей соблюдать меры предосторожности и не приходить в офисы без масок.