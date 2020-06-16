РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже серебряного креста и цепочки в досмотровой зоне складского помещения, сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неизвестный в досмотровой зоне складского помещения на улице Троицкая в деревне Коледино совершил кражу серебряного креста и цепочки заявителя. Общая сумма материального ущерба составила более 33 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 46-летнего уроженца Тамбовской области, проживающего на территории городского округа Подольск. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.