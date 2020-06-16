РИАМО - 16 июн. Количество парковочных сессий, которое совершили московские автомобилисты за минувшую неделю, приблизилось к показателю за аналогичный период 2019 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Москва и москвичи возвращаются в рабочий ритм. Это видно и по статистике парковочных сессий. На прошлой неделе автомобилисты в Москве парковались в среднем на 16% чаще, чем неделей ранее, и на 20% реже, чем в эти же даты в прошлом году», - сказал собеседник агентства.

Горожан попросили не совершать необязательных поездок и соблюдать дистанцию в общественных местах, несмотря на снятие режима самоизоляции.

Количество парковочных сессий на парковках со шлагбаумами на 54% меньше, чем до введения ограничительных мер, однако и этот показатель вырос в 2,7 раза по сравнению с маем.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8 (495) 539-54-54, либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов), или заполнив форму на Едином транспортном портале transport.mos.ru.