РИАМО - 16 июн. В столице выявили 1416 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период эпидемии зарегистрировано 208 680 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве за сутки вылечились 2874 пациента, таким образом, всего за период пандемии поправились 126 114 человек. За сутки умерли 52 пациента, всего скончались 3386 человек.

По России за сутки выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 193 пациента, полностью выздоровели 9767 человек.

С начала пандемии на территории РФ зафиксировали 545 458 случаев Covid-19. Умерли 7248 человек, вылечились 294 306 пациентов.

В Москве отменен режим самоизоляции и цифровые пропуска, город постепенно возвращается к прежней жизни. Граждане обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах и на транспорте для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.