РИАМО - 16 июн. Прокуратура столицы отреагировала на информацию в СМИ о бездействии полиции по обращениям жителей Пресненского района о многочисленных нарушениях общественного порядка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проведение проверки поручено Пресненскому межрайонному прокурору, который внес начальнику поднадзорного отдела полиции представление об устранении нарушений закона», — отмечается в материале.

Прокурор поручил незамедлительно принять меры по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений в районе Патриарших прудов.

Прокуратора Москвы взяла на контроль устранение нарушений.