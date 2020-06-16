РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июн. Школу на 1,2 тысячи учеников планируют ввести в эксплуатацию в микрорайоне Южный подмосковных Котельников в 2021 году, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Накануне он лично проверил ход строительства школы в микрорайоне Южный на 1,2 тысячи мест.

«После вынужденной приостановки строительства на период пандемии темпы работ восстановлены, и уже во втором квартале 2021 года объект планируем ввести в эксплуатацию. Школа-новостройка позволит обеспечить местами юных жителей микрорайона Южный, а также перевести всех обучающихся школы №1 в первую смену», - написал Жигалкин.

Он добавил, что открытие школы в микрорайоне Южный не решит полностью вопрос нехватки мест для обучающихся. Жители микрорайонов Белая Дача и Опытное поле давно ждут новую современную школу.

«Сейчас мы ведем активную работу и в этом направлении - уже в следующем году начнем строительство воспитательно-образовательного комплекса на 2 450 мест за счет средств области и муниципалитета. Таким образом, шаг за шагом мы построим столько учреждений, чтобы каждый ребенок нашего города мог учиться в первую смену рядом с домом в современных условиях и с удовольствием», - заключил Жигалкин.