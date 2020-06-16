РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи с 15 июня проводят рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в зоне пешеходных переходов, рейд завершится 21 июня, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 15 по 21 июня проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов», – говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники ДПС обратят на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток.

«Переходить проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны! В местах, где движение регулируется светофором, строго руководствуйтесь его сигналами! Не выходите на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка!» - заключается в материале.