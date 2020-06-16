РИАМО - 16 июн. Жители столицы подали 754 081 заявку на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, запись открыта до 14:00 21 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой совершеннолетний житель Москвы. Для этого надо заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС», — отмечается в материале.

Данные жителя сравнят с базой данных избирателей. В голосовании примут участие только те граждане, кто успешно прошел проверку.

Для москвичей голосование начнется 25 июня в 10:00 на специальном портале и завершится 30 июня в 20:00. Получить бюллетень можно будет до 19:59 30 июня.

Чтобы поддержать внесение поправок в Конституцию нужно выбрать графу «Да», чтобы проголосовать против – «Нет».

Проконсультироваться по вопросам голосования можно по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52 или по почте info@2020og.ru. Тест системы электронного голосования назначен с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня.

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