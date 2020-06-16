РИАМО - 16 июн. Со вторника 11 центров услуг для бизнеса возобновили работу в столице, их посетителям нужно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заработали центры Северного, Восточного, Центрального, Юго-Восточного, Южного, Западного, Юго-Западного, Северо-Западного, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов, центр на территории «Цифрового делового пространства».

«Предприниматели снова смогут в очном формате получить бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, задать все интересующие вопросы об актуальных мерах поддержки от города», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что специалисты также помогут подготовить документы для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, подобрать помещение и оказывают другие услуги для бизнеса.

Центры будут работать по стандартному графику и начнут принимать до 19 июня документы для включения в реестр социальных предприятий. Этот статус позволит предприятиям получить специальные меры поддержки.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Москве центры услуг для бизнеса приостановили свою работу с 30 марта. Предприниматели могли обратиться за помощью по телефону или онлайн, с 16 марта начала работать горячую линию правительства столицы: +7 (495) 276-24-17. Проконсультироваться по действующим мерам поддержки для бизнеса в период эпидемии коронавируса можно также на портале (www.mbm.mos.ru).