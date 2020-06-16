РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров напомнил жителям, что складывать строительные отходы в мусорный бак около дома запрещено, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

«Мытищи растут. Многие, переезжая, выбирают ближнее Подмосковье. Мытищинцы обустраивают свои квартиры. Сейчас как раз активная фаза ремонтов, поэтому акцентирую свое внимание на строительном мусоре. Много жалоб поступает на портал «Добродел». Одни делают ремонт и выносят мусор на контейнерную площадку, других это раздражает, и они направляют жалобы в различные инстанции. Проясню ситуацию. Складывать строительные отходы в мусорный бак около дома запрещено», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что обычно оставляют обломки бетона, кирпича, штукатурки, облицовки, оконные рамы и дверные блоки, обрезки металлоконструкций, фрагменты напольных покрытий, обоев, гипсокартона. В зависимости от размера их делят на крупно-, средне- и мелкогабаритные. Самые большие сложности возникают с утилизацией первой группы. Многие считают, что данный вид отходов должен увезти региональный оператор - нет, отсюда и конфликт.

«Вывоз строительных, растительных и порубочных отходов, а также шин, региональный оператор не осуществляет. Ответственность за это несут лица, в процессе деятельности которых такой мусор образовался. Вывоз и утилизация подобных отходов должны производиться отдельно от ТКО. Данные типы отходов жители МКД и ИЖС обязаны вывозить самостоятельно, отдельно договариваясь с соответствующими службами. Можно с вашей управляющей организацией договориться», - добавил Азаров.

Он отметил, что затраты на утилизацию подобных отходов не предусматриваются услугой «Обращение с ТКО». За вывоз данных отходов, уборку на контейнерной площадке и прилегающей территории несет ответственность собственник земельного участка, на котором находится контейнерная площадка.

«Наверное, нашей стране еще долго идти к высоким экологическим стандартам. Но когда-нибудь раздельный сбор и ответственное поведение станет для нас нормой жизни. Главное мы уже на пути к этому. Надо только каждому начать с себя и строже соблюдать правила утилизации», - добавил глава.

Он уточнил, что мытищинцы разделяли бытовой мусор еще до того, как с января 2019 года начал действовать новый экологический стандарт по раздельному сбору мусора. Делали это грамотно, для этого были созданы условия на территории. Округ занимал призовые места на разных уровнях по организации селективного сбора мусора.