РИАМО - 16 июн. Инспекторы ГИБДД, пострадавшие в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, остаются в реанимации, там же находится и напавший на них мужчина, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Днем 15 июня в районе дома №156 по Ленинскому проспекту 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл стрельбу по двум сотрудникам Госавтоинспекции. Несмотря на ранения, полицейские смогли задержать молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

«Двое пострадавших сотрудников доставлены в медицинские учреждения города. Они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован, ему оказывается помощь», — сказала Иванова.

На месте происшествия изъято оружие. Оперативники провели обыски в квартире подозреваемого, а также у его знакомых, где он оставил сумку с личным дневником.

Следствие намерено проверить друг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.