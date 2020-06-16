РИАМО - 16 июн. В Московской области выздоровели от коронавирусной инфекции 918 человек за прошедшие сутки, за весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«В Московской области еще 918 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 18 340 заболевших», — отмечается в материале.

В регионе начали отменять часть ограничений, которые вводились из-за пандемии: отменили цифровые пропуска, возобновили работу стройки и промышленные предприятия, МФЦ, каршеринг, летние веранды кафе и ресторанов, салонов красоты и так далее.

Для профилактики Covid-19 в общественных местах региона необходимо носить маски.

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Текстовая трансляция

16 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 248 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1416 .

- Еще 918 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 18 тысяч пациентов.

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.