РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Поликлиники и больницы в подмосковном Красногорске возобновляют плановый прием граждан, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Поликлиники и больницы округа возобновляют плановый прием граждан. Направления к профильным специалистам выписывает терапевт или педиатр. Записаться к участковому врачу можно через инфомат в поликлинике или напрямую у регистратора», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

При этом она подчеркнула, что в детских поликлиниках прием по записи пока не ведется. Работают дежурные врачи. Такая ситуация сохранится до особого распоряжения.

«В экстренных случаях и с острой болью - прием без записи через кабинет неотложной помощи. Для записи к стоматологу и онкологу – звоните в единый call-центр: 8(800)-550-50-30», - добавила Хаймурзина.

Глава округа отметила, что обязательные условия для всех пациентов: вход только в медицинских масках и перчатках. На входе - термометрия. Не более одного сопровождающего для пациента. Соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.