РИАМО - 16 июн. В столице 60 компаний и свыше 5 тысяч торговых точек присоединились к программе «Миллион призов» по раздаче бонусов и сертификатов в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стать участником программы смогут как проголосовавшие на избирательных участках и на дому, так и участники дистанционного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с уникальным номером», — говорится в сообщении.

Чтобы зарегистрироваться в программе, надо отправить полученный код СМС-сообщением на номер 7377. Кроме того, участники электронного голосования получат уникальный номер сообщением на свой телефон 24 июня.

Каждый день в 22:00 система будет определять победителей и отправлять сообщения с кодом. Активировать данные и получить поощрения можно на портале «Миллион призов» с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

Сертификаты и бонусы горожанам вручат с 25 июня по 1 июля во время голосования. Призы будут действовать в ресторанах и торговых сетях из расчета 1 балл = 1 рубль.

Всего для участников голосования предусмотрено 2 миллиона призов в размере от 1 до 4 тысяч баллов. В список участников программы вошли «Шоколадница», «Грабли», а также «Мираторг», Glenfield и другие.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для жителей столицы стартует 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Заявки на участие в дистанционном голосовании можно оставить на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

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