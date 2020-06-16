РИАМО - 16 июн. В Москве на улице 16-я Парковая обнаружили мужчину в крови с ранением груди и черепно-мозговой травмой, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Потерпевшего 1993 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение.

«Задержан гражданин 1989 года рождения, неработающий <…>, который изобличен в том, что нанес потерпевшему указанные ранения, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).