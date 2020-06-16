РИАМО - 16 июн. На Таганско-Краснопресненской линии московской подземки завершили обновление поездов, теперь там курсируют только новые поезда «Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда — после Филевской и Некрасовской. Первый поезд «Москва» запустили на Таганско-Краснопресненской более трех лет назад, в апреле 2017 года», - рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, на линии действуют 89 составов нового поколения, которые иногда могут использовать старые вагоны в качестве резервных. В настоящее время на семи линиях метрополитена пассажиров перевозят порядка 200 поездов «Москва».

Уровень комфорта в салонах новых поездов был повышен благодаря расширению проходов. Внутри также появились места для колясок маломобильных граждан, зарядные устройства для гаджетов, а также сенсорные мониторы, которые помогают подобрать наиболее оптимальный маршрут поездки.

В вагонах действует система климат-контроля. Воздух в вентиляции обеззараживается с помощью ультрафиолетовых ламп. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории подземки, около 2 тысяч сотрудников регулярно проводят обработку контактных поверхностей и уборку помещений и вагонов поездов.