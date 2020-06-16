РИАМО - 16 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «АртСтройИнвест» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение от войсковой части 3553 о внесении сведений в отношении данной фирмы в реестр по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку плит.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «АртСтройИнвест» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — отмечается в материале.

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд, который отказал ООО «АртСтройИнвест» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения.