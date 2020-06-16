РИАМО - 16 июн. Правительство РФ возьмет на себя 60% расходов россиян, а также малого и среднего бизнеса по переводу машин с бензина на газ, сообщает РБК.

Соответствующую инициативу предложил министр энергетики Александр Новак. Предложение министра содержится в его письме вице-премьеру Юрию Борисову.

«Субсидии правительства будут покрывать теперь не 30%, а 60% расходов физлиц и малого бизнеса по переводу автомобилей с бензина на газ. <…> Еще 30% расходов оплатит «Газпром», — говорится в материале.

Владельцам транспорта останется заплатить только 10% от стоимости перевода техники на газ.

По мнению Новака, это позволит сэкономить 4-5 миллиардов рублей, так как расходы владельцев машин на бензин и дизель значительно снизятся, примерно на 60–65%.

Представитель Борисова сообщил, что правительство поддержало предложение министра.

По данным Минэнерго, в минувшем году в стране было переоборудовано на газ около 15 тысяч автомобилей.