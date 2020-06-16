РИАМО - 16 июн. В столице злоумышленник напал на мужчину и нанес ем закрытую черепно-мозговую травму, потерпевший госпитализирован, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По адресу: Ярославское шоссе, дом 109Б, задержан гражданин 1987 года рождения <…>, который изобличен в том, что 14 июня на улице Малая Ботаническая неустановленным предметом причинил потерпевшему телесные повреждения, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.