РИАМО - 16 июн. Жители столицы смогут протестировать систему электронного подсчета голосов, которая будет использована при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня», — говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо зарегистрироваться для участия в голосовании до 08:00 18 июня. Для авторизации на сайте 2020og.ru нужна учетная запись на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Чтобы проголосовать «за» или «против» внесения поправок в Конституцию РФ, необходимо зарегистрироваться в системе до 14:00 21 июня.

Москвичи начнут голосовать в режиме онлайн в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Голосование завершится в 20:00 30 июня. Электронный бюллетень предоставляется до 19:59 в последний день голосования. В нем на выбор будет предложено две графы: «Да» или «Нет».

Дополнительную информацию о нюансах дистанционного голосования в столице можно получить, задав вопрос по электронному адресу info@2020og.ru или по номеру горячей линии: +7 (800) 222-55-52.

Всего в Москве откроется 3,6 тысячи участков для голосования. Оно пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Проголосовать на дому можно в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Заявки для надомного голосования принимают до 21 июня по номеру участковых избирательных комиссий или на портале mos.ru.

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