РИАМО - 16 июн. Процент долгов по кредитным картам со сроком неплатежей до трех месяцев установил рекорд, в мае нынешнего года объем просрочки по займам составил 139 миллиардов рублей, темп прироста составил 11%, что в 110 раз больше, чем в 2019 году, пишет во вторник газета «Известия».

По данным ассоциации коллекторов НАПКА и БКИ «Эквифакс», в начале 2020 года объем просрочки по кредитным картам был 125,2 миллиарда рублей.

«Кредитные карты — наиболее сложный вид банковского кредита для понимания потребителей. По ним возобновить обслуживание долга после пропуска платежа довольно сложно, так как отсутствует традиционный график погашения по аналогии с прочими видами кредитования. В связи с этим восстановление качественного портфеля по этому продукту будет более долгим», — сказал гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Эксперт спрогнозировал возврат к прежнему уровню просрочки не ранее конца 2020 года.

Лагуткин считает, что рост неоплаченных задолженностей обусловлен пандемией Covid-19 и введенными из-за нее ограничительными мерами. У граждан снизился доход, а банки не могли с прежней эффективностью возвращать просроченную задолженность. Потребители в первую очередь обеспечивают близких, а потом отдают долги.

По опросу Юником24, больше 30% лимита россияне собирались потратить на продукты, бензин и товары первой необходимости. Ранее граждане обходились 20-25% из денег на такие нужды.

В Газпромбанке отметили незначительное ухудшение в ситуацией по непогашенным задолженностям и не ожидают масштабного выхода заемщиков на просрочку.

«Коронавирус ухудшил состояние рынка кредитования. Однако пандемия скорее усугубила существующие тенденции, чем спровоцировала новые. Процент одобрения начал падать с января 2020 года, на фоне продолжающегося несколько лет снижения реальных доходов населения», — отметил председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

В Райффайзенбанке доля просроченных всех задолженностей выросла примерно на 3%.



В Ситибанке добавили, что просрочки связаны с ограничениями, веденными из-за коронавируса: у кого-то не было возможности поехать в отделение банка, не было доступа к банкомату или платежному терминалу, у части граждан появились проблемы с доходом из-за потери работы.



Когда закончится финансовая нестабильность прогнозировать сложно, но в финансовой организации считают, что уровень просрочки 2019 года будет восстановлен уже ко второй половине 2021 года.