РИАМО - 16 июн. Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на заявление столичного театра «Современник», который призвал не осуждать актера Михаила Ефремова и проявить к нему милосердие, сообщает Газета.ru.

Коллектив «Современника» выступил с обращением и назвал произошедшее ДТП огромной трагедией. В театре заявили, что молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить произошедшее, а также призвали не клеймить актера, а проявить к нему милосердие.

«Лучше бы они продолжали молчать», — написал Соловьев в Telegram-канале.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые ранения и умер в больнице.

Ранее Ефремов записал видеобращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание. Артист находится под домашним арестом.