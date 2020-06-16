РИАМО - 16 июн. Застройщикам, арендаторам и будущим владельцам недвижимости в столице предоставили отсрочку по обязательным платежам в размере свыше 13,6 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего такую поддержку уже получили 3573 московские организации», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, размер перенесенной арендной платы за использование городской земли составил около 5,2 миллиарда рублей. Кроме того, отложенные выплаты для выкупа столичной недвижимости составили порядка 3,6 миллиарда рублей, а отсрочка платежей с целью изменения вида разрешенного использования земли составила почти 4,8 миллиарда рублей.

Таким образом, сумма данных мер поддержки была предоставлена в размере 13,6 миллиарда рублей.

Возможность перенести сроки арендной платы за землю получили 336 застройщиков. Кроме того, 3207 компаний смогли отложить выплаты за выкуп недвижимости, и еще 30 собственникам отсрочили платежи за изменение вида разрешенного использования земли.

В настоящее время прием заявок на отсрочку платежей за второй квартал 2020 года продолжается. До 31 декабря подать онлайн-заявку в департамент городского имущества столицы возможно с помощью сервиса «Электронная приемная» на портале mos.ru.