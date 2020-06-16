РИАМО - 16 июн. В России начали пользоваться спросом продукты питания и товары повседневного спроса низкого ценового сегмента, эксперты связывают это с падением доходов из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Аналитики из компании Nielsen выяснили, что доля низкого ценового сегмента в продажах выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7% в мае. При этом доля товаров премиум-класса сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,4% в мае.

«Тенденция коснулась мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий, майонеза, шоколадных конфет и ряда других товаров», — отмечается в материале.

По словам директора по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константина Локтева, 24% опрошенных потребителей сообщили о влиянии пандемии коронавируса на доходы.

Тенденция к снижению спроса на дорогие товары является закономерным результатом сокращения доходов потребителей из-за карантинных ограничений и сжатия экономики, уверен старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Представители торговых сетей «Ашан» и «Магнит» также подтвердили переход покупателей на товары низкого и среднего ценовых сегментов.

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