РИАМО - 16 июн. На территории Подмосковья остаются подтопленными 327 приусадебных участков в семи муниципальных образованиях, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 06:00 вторника, в семи муниципальных образованиях (11 СНТ) остаются подтопленными 327 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье из-за обильных осадков оказались подтоплены 1948 приусадебных участков, 160 частных домов, восемь участков дорог и три моста.

В Подмосковье работает оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений.

Ранее в конце мая на регион обрушились рекордные ливни. Дожди также шли и в начале июня. К примеру, 10 июня в Подмосковье за два часа выпала половина месячной нормы осадков.