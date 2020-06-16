РИАМО - 16 июн. Более 90 тысяч жителей столицы воспользовались услугами центра «Моя карьера», который в июне отмечает первый день рождения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«23,5 тысячи женщин с детьми получили помощь по программе «Мама работает», 19 тысяч молодых москвичей стали участниками программы «Прокачай карьеру», более 18 тысяч горожан старшего возраста подключились к программе 5.0», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, еще 15 тысяч жителей столицы обратились в центр за сопровождаемым трудоустройством, 5,5 тысячи человек с разной степенью инвалидности присоединились к программе «Доступная работа». Кроме того, около 9 тысяч москвичей поучаствовали в пилотном проекте, целью которого стало увеличение доходов малоимущих семей с детьми.

Ракова также добавила, что центр «Моя карьера» позволил изменить действующую систему трудоустройства, учитывая потребности разных категорий горожан. В его работе участвуют специалисты ведущих рекрутинговых агентств, применяя к клиентам индивидуальный подход. В центре помогают не только усовершенствовать профессиональные навыки и правильно составить резюме, но и изменить свое отношение к выстраиванию карьеры, получить мотивацию к действию.

В частности, программа «Москва — добрый город» позволила некоммерческим организациям получить порядка 400 миллионов рублей на развитие их деятельности. Благодаря такой поддержке стало возможным создание школы социального волонтера.

За время действия в столице ограничительных мер онлайн-услугами центра «Моя карьера» воспользовались 17 тысяч жителей города. Для них было, в том числе, организовано свыше 100 тренингов. В марте к работе центра подключились 1,6 тысячи волонтеров, которые оказывали помощь людям, входящим в группу риска по заболеваемости коронавирусом.