РИАМО - 16 июн. В Московском зоопарке появился на свет детеныш дымчатой крысы, которую можно встретить в дикой природе только на Филиппинских островах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Этот зверек занесен в Красную книгу является и является одним из самых крупных представителем семейства мышиных. Своим весом и размером может сравниться с кошкой. Своим внешним видом и цветом шерсти животные напоминают нутрию.

«Зоологи не сразу обнаружили беременность одной из обитательниц: изменение форм тела у самок трудно разглядеть из-за пушистого меха. О прибавлении стало ясно, когда будущая мать начала строить гнездо», — пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, сейчас детеныш активно исследует окружающий мир внутри вольера. Он питается материнским молоком, хотя уже пробует бананы, семена тыквы и капусту.

Увидеть взрослых дымчатых крыс в Московском зоопарке можно будет после открытия павильона «Ночной мир».

Попасть в Московский зоопарк можно уже со вторника с 07:30 до 22:00. Последних посетителей принимают в 21:00. Ранее зоопарк был закрыт из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.