РИАМО - 16 июн. На территории Можайского городского округа и Волоколамска нашли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Вечером 15 июня поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Волоколамск, деревня Беркино.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамска», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день на территории Можайского округа были найдены два боеприпаса времен войны.

Изъятие и уничтожение всех снарядов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГБУ МО «Мособлпожспас» на вторник, 16 июня.