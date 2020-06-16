РИАМО - 16 июн. Московский театр «Современник» в своем обращении попросил не клеймить актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП и не оправдывать, но быть к нему милосердными.

«Нельзя становиться судьями, клеймить, или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии и негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — сообщается в stories в Instagram-аккаунте театра.

Также в «Современнике» попросили не впадать в крайность осуждения и быть великодушными.

В театре признались, что долго молчали из-за шока и попытки осмыслить произошедшее. Ефремов всегда «был и остается неотъемлемой частью театра».

В обращении отмечается, что случившееся — это большая трагедия и боль, которую сложно передать. Также «Современник» выразил свои соболезнования семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, пожелал родным сил и мужества.

«Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным», — добавляется в сообщении.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков сел за руль машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб в больнице. Артист в настоящий момент находится под домашним арестом.

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