РИАМО - 16 июн. Полицейские задержали в лесу вблизи деревни Евсеево 42-летнего жителя Ликино-Дулева, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«У мужчины изъят мобильный телефон, в котором обнаружены фотографии с указанием географических координат тайника-закладки. Полицейскими обнаружено и изъято около 300 свертков с порошкообразным веществом», — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятое содержимое является наркотическими средствами – метилэфедроном общей массой более 100 граммов, спайсом массой 470 граммов и амфетамином массой около килограмма. Всего полицейскими изъято около 1,6 килограмма наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.