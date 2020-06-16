РИАМО - 16 июн. Ведущие московские вузы присоединились к городской программе пилотного тестирования инновационных разработок и будут испытывать новейшие решения в сферах образования, благоустройства и виртуальной реальности, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Разработчикам программа позволит протестировать свои проекты в реальных условиях, оценить их жизнеспособность и потенциал. А вузы получат возможность первыми апробировать и внедрить новые технологии, создаваемые в городе», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, программа пилотных тестирований инновационных решений ранее работала в Москве в тестовом режиме, отныне эта работа будет вестись на постоянной и системной основе. В текущем году планируется протестировать около 100 инноваций.

Так, в Московском политехе и университете «Синергия» будут тестировать инновационные решения в области дистанционного обучения, обеспечения безопасности посетителей вузов, знакомства со специальностями будущего.

Московский государственный технологический университет «Станкин» будет испытывать оборудование для изучения космоса, технологии 3D-печати, разработки в области зонирования и ландшафтного дизайна. Высшая школа экономики протестирует роботизированные кофейни, системы дистанционного измерения температуры посетителей и другие инновации.

Всего для проведения испытаний в Москве задействовали свыше 40 площадок, это производственные предприятия, ритейлеры, больницы, научно-практические центры, арт-площадки, вузы.