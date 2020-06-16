РИАМО - 16 июн. Почти 2 тысячи салонов красоты и парикмахерских возобновили работу на территории Подмосковья, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Порядка 1,9 тысячи салонов красоты и парикмахерских подали уведомление об открытии», - сказал Разин.

В Подмосковье поэтапно снимают ограничения, введенные ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Так, с 3 июня могут вернуться к работе салоны красоты, парикмахерские, косметические и СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии, сауны и душевые. При этом заведения должны соблюдать отраслевой стандарт работы в условиях угрозы Covid-19.

Всего в Московской области насчитывается порядка 5,2 тысячи парикмахерских и салонов красоты, а также свыше 800 банных объектов.

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