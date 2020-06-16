РИАМО - 16 июн. В столице умерли 52 пациента с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число летальных случаев в городе достигло 3386, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — отмечается в материале.

При симптомах простуды необходимо сразу вызвать врача на дом.

Для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах столицы и на транспорте необходимо носить маски и перчатки.

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16 ИЮНЯ

- 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 386 человек с Covid-19.